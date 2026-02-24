2月24日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 今朝は飛行機雲がいっぱい見えました。この飛行機雲が長く残る時というのは上空の空気が湿っているということで、天気が崩れるサイン。長く残って少し形が崩れてくるぐらいまで残っていましたので、それだけ上空は湿っているという。飛行機雲は本当に上空の空気の状態っていうのをよく表していますので、今日は