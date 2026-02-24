お笑いコンビ・ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が、24日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）にゲスト出演。ほぼプロ級、エキスパート2級の腕前を誇る渡辺が、満を持して芸能界のけん玉自慢による『第1回ラヴィット！けん玉王決定戦』に参戦したものの、まさかの事態に見舞われた。【動画】普段は…けん玉プロ級の腕前を誇る渡辺銀次オープニングトークから「けん玉」企画への並々ならぬ思いを口にしていた