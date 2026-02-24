◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）巨人からポスティング制度を利用してブルージェイズ入りした侍ジャパンの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、メッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場し、第１打席でメジャー“１号”を放った。ＷＢＣ米国代表にも選出されている右腕・ホームズのカーブを、センターバックスクリーンへ大き