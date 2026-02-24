【糖質Q&A】糖質制限はいきなり糖質をゼロにした方がいいのか？ そうですね。いきなりゼロにする、つまり糖質そのものをやめたほうがいいです。 太っている人のほとんどが糖質中毒。 要するに糖質をやめられない状態になっているんです。 この中毒を治さないと、一時的にやせたとしても、すぐに体重が戻ってしまう。 脳の指令で