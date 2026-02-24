出雲大社のご神体は西方向、すなわち北九州を向いている理由 従来より、出雲では銅剣銅矛（どうほこ）中心の九州文化と銅鐸（どうたく）中心の大和文化が混在していたのですが、ある日、突然終焉したと推測されています。荒神谷（こうじんだに）（出雲市）で大量の銅剣、銅鉾、銅鐸が整然と埋納された状態で出土したからです。 しかも、出雲大社のご神体は西方向、すなわち、北九州を向いていることで知られ、大国主命（おおくに