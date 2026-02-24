活躍が期待されている５つの領域 公認心理師の主な活動分野は、「医療・保健」「教育」「産業・労働」「司法・犯罪」「福祉」の5領域で、医療現場だけでなくさまざまな領域で活躍することが求められています。医療・保健領域では、病院や診療所、クリニックの精神科・心療内科などで、クライエントへの心理的アセスメント、心理検査、心理相談といった心理療法を実施します。 そのほか、がん患者の心のケア、精神保健福祉センタ&