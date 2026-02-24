1人1日の平均的な野菜摂取量は295gほど…1日350g以上必要なワケ 賢く食べれば、健康増進と生活習慣病などの予防になる 野菜にはビタミン・ミネラル・食物繊維など、体の調子を整え、体の機能を正常に維持する大切な栄養素が含まれています。さらに免疫力の向上や抗酸化作用があるともいわれています。このように、野菜には健康面でさまざまな効能がありますので、野菜不足になりがちな現代人にとって、野菜をあまり食べないこと