ドル円理論価格1ドル＝155.05円（前日比-0.41円） 割高ゾーン：156.02より上 現値：154.73 割安ゾーン：154.07より下 過去5営業日の理論価格 2026/02/23155.46 2026/02/20154.77 2026/02/19155.07 2026/02/18155.08 2026/02/17154.09 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動