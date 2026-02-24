元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（31）が24日までに自身のインスタグラムを更新。子育てについて記した。馬淵さんは競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也と2017年に結婚し、18年に長女、20年に次女が誕生。今月10日には離婚を発表した。この日は「『今日、習い事行きたくない…』この言葉多分育児あるある娘にもたまにやってくるこの気分。『わかる〜』と共感しつつも『休んでもいいけど、欠席分のお月謝は自分の貯