乾汽船が急反発している。前週末２０日の取引終了後、香港の投資会社であるリム・アドバイザーズが乾汽船の株式について新たに５％を超えて保有していることが明らかとなり、材料視されたようだ。同日に提出された大量保有報告書によると、リム・アドバイザーズの保有割合は５．４４％。報告義務発生日は１３日。保有目的は「純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS