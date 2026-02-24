ＪＵＫＩが大幅反発している。同社は前週末２０日の取引終了後、取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％）、取得総額３億円を上限とする自社株買いの実施を発表。株主還元姿勢を評価した買いが入ったようだ。取得期間はきょう２４日から４月２７日まで。 出所：MINKABU PRESS