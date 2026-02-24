日本ドライケミカルが５日続伸し、上場来高値を連日更新している。前週末２０日の取引終了後、３月３１日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表しており、材料視した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図る。効力発生日は４月１日。 出所：MINKABU PRESS