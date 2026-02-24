アドバンテストが強弱観対立も、足もと買い優勢に傾いている。ここ調整色をみせていたが、テクニカル的には年初から強力なサポートラインとなっていた２５日移動平均線に急接近していることで、目先リバウンドを期待した押し目買いを誘導している。あす２５日に米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の１１～１月期決算発表を控えており、この内容を見極めたいとのニーズがマーケットには漂う。とりわけ東京