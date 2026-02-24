マルマエが続急騰、カイ気配スタートで最高値街道をまい進している。前工程の半導体製造装置や液晶製造装置で使用される真空部品の製造を手掛けており、足もとの業績は会社側の想定を上回って好調に推移している。前週末２０日取引終了後、２６年８月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２８億円から３２億円（前期比５２％増）に増額した。半導体製造装置向けで高水準の需要が発現しており収益を押し上げている