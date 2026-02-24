きょう東証グロース市場に新規上場したイノバセルは、公開価格と同じ１３５０円ウリ気配でスタートし、その後も気配値を切り下げる展開となっていたが、午前９時１２分に公開価格を１０２円（７．６％）下回る１２４８円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS