光陽社がストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２７７０円でカイ気配となった。同社は前週末２０日の取引終了後、３月８日を効力発生日として１株を５株に分割すると発表。これを手掛かりとした買いが入った。株式の流動性向上と投資家層の拡大を目的とする。 出所：MINKABU PRESS