「ビオトープ（BIOTOP）」が、「エル・エル・ビーン（L.L.Bean）」に初別注したトートバッグを発売する。現在ビオトープ公式オンラインストアで予約を受け付けており、3月6日から全国のビオトープで販売する。【画像をもっと見る】別注バッグは、その希少性からヴィンテージ市場で高く評価されている廃盤品「ガーデン・トート・バッグ」に着想を得て製作。エル・エル・ビーンの代表モデル「ボート・アンド・トート」をベースに