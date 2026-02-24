Mizkan（ミツカン）とジュビロ（ジュビロ磐田）は昨年に続き年間サポーティングカンパニー契約を締結する。選手とサポーターがともに多忙な日々を過ごすなか、ミツカンは「フルーティス」で「忙しい大人のリフレッシュ」を支える「新・果実体験」を提供し、チームのさらなる躍進と地域の人々の活力向上に寄与する。2026シーズンもサポーターが楽しめるマッチデーや各種コンテンツを提供する予定。