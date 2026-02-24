Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用・業務用を横断し、従来の「健康のためのお酢ドリンク」の枠を超え、果実のおいしさを主役にした「新・果実体験」を楽しめるリフレッシュドリンクへ進化させた。家庭用商品の開発を担当したマーケティング本部マーケティング企画1部調味料3課の田中菜々美氏に、リニューアルの背景、おいしさの秘密などについて聞いた。「フルーティア