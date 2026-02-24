マルヤナギ小倉屋のグループ会社、だいずデイズが有機農業の取り組みをテーマに作成した動画が、消費者庁長官賞を受賞した。同社によると国産有機作物の需要は高まっているが、有機大豆の国内自給率は0.03％（23年度）にとどまる。その理由の一つが、「有機」として出荷できるのが3年目からということ。それまでの移行期間中は同じ手間をかけても「転換期間中有機農作物」として扱われ、買い取り価格が低く生産者の負担となっ