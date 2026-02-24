シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発した次世代フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を体感できるイベント「その写り、ライカ。」展をKITTE丸の内で開催する。期間は3月5日～8日。 会場では、写真家の長山一樹氏、市川渚氏、コハラタケル氏、酒井貴弘氏が「Xiaomi 17 Ultra」で先行撮影した作品が特別展示される。スマートフォンの枠を超えた描写力を体感できる構成。 長山一樹氏