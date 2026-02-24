シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を発売した。価格は9980円。 「REDMI Buds 8 Pro」は、アクティブノイズキャンセリングやハイレゾ音源、3Dオーディオなどに対応した完全ワイヤレスイヤホン。 ノイズキャンセリング機能は、最大55dBの深度に対応し、周囲の環境に合わせてリアルタイムで最適化される。さらに超広帯域周波数が最大5kHzに強化され、公共交通機関などでの没入