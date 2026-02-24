シャオミ・ジャパンは、Mini LED搭載ゲーミングモデルからクリエイター向けモデルまで、モニター6製品を発売した。Xiaomi Store各店や公式サイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。 「G Pro 27Qi 2026」（左）、「G34WQi 2026」（右） 「Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」 「G Pro 27Qi 2026」は、1152分割のMini LEDバックライトを搭載した27インチゲーミン