今月８日投開票の衆院選で運動員らに現金を渡したとして、東京７区に国民民主党から立候補した元東京都議、入江伸子容疑者（６３）が公職選挙法違反（買収）容疑で警視庁に逮捕された事件で、同党都連は２４日午前、入江容疑者について除籍処分としたと発表した。処分は２３日付。同党都連の川合孝典会長（参院議員）、礒崎哲史会長代行（同）が都内で記者会見を開き、明らかにした。川合氏は「心より深くおわび申し上げる」と