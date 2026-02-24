ＩＯＣの日本語版公式Ｘが２４日、新規投稿され、フィギュアペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアにティナ人形をプレゼントする動画を公開。２人でシンクロしながら大喜びするシーンに反響の声が集まった。「りくりゅうとティナが出会ったとき♥」と題して公開された動画。大会公式マスコットのティナ人形を差し出されると、２人で息ぴったりに両手を差し出し、三浦が「わーありが