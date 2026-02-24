西武・篠原が先発で1回無安打2奪三振…新井宏昌氏がチェック堂々たる投球に、確かな将来性を感じた。野球日本代表「侍ジャパン」の篠原響投手が23日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われたソフトバンクとのWBC壮行試合に先発。サポートメンバーとして招集された西武の19歳右腕が、1回無失点と上々の“侍デビュー”を飾った。正規メンバーを差し置いての先発マウンドでも動じない。先頭のダウンズは150キロの直球を4球続け