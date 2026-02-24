男性が自分の彼女への愛おしさを爆発させるのは、「俺だけが知っているかわいさ」を実感する瞬間だといいます。ではいったい、どんなポイントが彼氏の心をくすぐっているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「俺だけが知っている『彼女のかわいさ』」をご紹介します。【１】虫やオバケが怖いなど、皆には隠している弱点がある「『真っ暗になると眠れない』とか、子どもみたいで最