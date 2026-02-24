百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。連載スタートから10 年以上。武井がこれまでの対決で敗れたプロをゲストに迎える「リベンジマッチシリーズ」がスタート。 第1 弾はツアーに参戦中のバリバリの現役プロ、橋添穂と澁澤莉絵留。「あのころとは違う成長した自分を見せて勝つ！」と意気込む武井の勝負の行方は？ リベンジマッチシリーズ第1弾