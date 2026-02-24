ドジャース夫人会のインスタグラムが23日（日本時間24日）に更新され、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールに集合したことを報告した。夫人会のインスタグラムは「Hello Spring training '26」と記し、夫人らが眩しい日差しのもと、爽やかな笑みを浮かべる集合写真を投稿した。集合写真の投稿は世界一連覇を果たした昨年11月のワールドシリーズ以来で、ファンからは「これこそが真のMVPたちだ」「最高の季節だ！」などと反響