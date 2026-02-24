９３００万円相当の暗号資産が５０回以上にわたってだましとられました。兵庫県三木市の会社員の６３歳の男性をだましたのは「逮捕状が出ている」などと警察官を名乗った男らでした。警察によりますと、三木市に住む会社員の６３歳の男性に、２月１日、自宅の固定電話へ電話会社の社員を名乗る男から「電話料金の支払いが滞っている」と電話がありました。男性が「契約していない」と否定。後日、相警視庁の警察官を名乗る男から電