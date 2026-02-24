【モスクワ共同】タス通信などによると、ロシアの首都モスクワ中心部の鉄道駅付近で24日未明、爆発があり、交通警察官1人が死亡した。ほかに警察官2人が負傷した。爆発で近くのパトカーが巻き込まれたとみられる。爆発物を爆破したとみられる容疑者が現場で死亡したという。警察が経緯を詳しく調べている。