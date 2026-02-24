数値が悪化し始めたら要注意！健康診断での肝臓系数値の正しい見方 数値が悪化し始めたら要注意！ 健康診断で肝臓の状態を把握する項目として「γ ガンマーＧＴＰ」が有名です。お酒の飲み過ぎによって数値が悪化しやすいため、健康診断の結果が届いたら真っ先にチェックするというお酒好きな方は多いのではないでしょうか？ なぜお酒を飲み過ぎるとγーＧＴＰが多くなるのでしょうか？その仕組みを解説します。