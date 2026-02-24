「REDMI Buds 8 Pro」(グレイシャーブルー) シャオミ・ジャパンは、最大55dBのアクティブノイズキャンセリング(ANC)に対応し、同軸トリプルドライバーによるハイレゾ再生も実現した完全ワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8 Pro」を、2月24日に発売した。価格はオープン、市場想定価格は9,980円前後。3月9日までは早割価格の8,980円で販売する。 カラーはグレイシャーブルー、オ