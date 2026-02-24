「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」の新色オレンジ シャオミ・ジャパンは、業界最薄設計を謳う厚さ6mmのモバイルバッテリー「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」のカラーバリエーションとして、オレンジを2月24日に、ブラックを3月2日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はオレンジが9,980円前後、ブラックが7,980円前後。どちらも3月9日までは新生活キャンペ&#