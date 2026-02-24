27型ミニLED「G Pro 27Qi 2026」(写真左)と、34型シネスコ「G34WQi 2026」 シャオミ・ジャパン(Xiaomi Japan)は、27型ミニLEDゲーミングモニターや曲率1500Rの34型シネスコゲーミングモニターなど、計6機種のモニター製品を2月24日より発売する。ラインナップと価格は以下の通り。 ゲーミングモニター ・27型ミニLED「G Pro 27Qi 2026」2K/180Hz59,980円(早割44,980円※)