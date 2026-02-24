ＷＢＳＣ（世界野球ソフトボール連盟）は２３日（日本時間２４日）、第１０回女子野球Ｗ杯決勝ラウンドを、２０２７年７月に米イリノイ州のロックフォードで行うと発表した。日本は２４年の前回大会決勝で米国を破り、第３回大会（０８年）から７連覇を達成している。前回大会から４年に１度の開催に変更、前年に２地域でグループステージが行われる。今回は同所で今年７月に開催、アジアで行われるもう一か所は近日中に発表さ