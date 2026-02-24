睡眠の質は、寝室の環境と日常の生活リズムに大きく左右されます。温度や湿度、明るさ、音といった環境要因だけでなく、就寝時刻や起床時刻の規則性も重要な役割を果たしています。体内時計と実際の生活時間にずれが生じると、眠りたいときに眠れない状態に陥ります。ここでは、光環境が体内時計に与える影響と、生活リズムの不規則性が睡眠に及ぼす影響について考えていきます。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）