ATXオープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日開催地：アメリカ オースティン, テキサスコート：ハード（屋外）結果：[リー ヤシン / 川口 夏実] 0 - 2 [エミリー アップルトン / アレクサ グアラチー] 試合の詳細データはこちら≫ ATXオープン第1日がアメリカ オースティン, テキサスで行われ、女子ダブルス1回戦で、リー ヤシン / 川口 夏実