器の大きなリーダーと器の小さなリーダーの決定的な違いとは何か、歴史に名を残した名君たちの言動を手がかりにして紹介する。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。組織の上に立つ上司の器が仕事の成果に大きく関わっている社会人の悩みやストレスの多くは、チームを率いるリーダーに原因があります。リーダーはいかにある