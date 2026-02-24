24日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比175ポイント高の3万4575ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万4448.87ポイントに対しては126.13ポイント高。 株探ニュース