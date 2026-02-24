中国メディアの参考消息によると、ドイツ自動車大手BMWのオリバー・ツィプセ最高経営責任者（CEO）はこのほど、自動車メーカーは中国市場から離れられないと強調した。参考消息がロイター通信の報道として伝えたところによると、ツィプセ氏は、同国のメルツ首相の中国訪問に先立ち、世界最大の自動車市場である中国を無視すれば将来の経済的成功を危うくすると警告し、中国との協力が不可欠だと述べた。ツィプセ氏は「複雑な世界的