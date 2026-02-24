イギリスの前の駐米大使、ピーター・マンデルソン氏が逮捕されたとイギリスメディアが報じました。マンデルソン氏を巡ってはアメリカの富豪、エプスタイン氏との関係が指摘されていました。【映像】マンデルソン氏の様子ロンドン警視庁は23日、72歳の男を公務上の不正行為の疑いで逮捕し、尋問のため警察署に連行したと発表しました。複数の現地メディアはこの人物について、前駐米大使のマンデルソン氏だと報じています。