BTSが、ソウルの光化門広場で3月に行う無料公演が、チケット予約開始と同時に10万人待機状態となった。韓国通信社ニューシスは23日、「業界関係者によると、23日午後8時に予約サイト『NOLチケット』で予約開始直後にアクセスが集中し、待機人数が10万人を超えた」と報じた。同メディアは「待機順番を待って接続に成功しても、画面が白く変わる『白化現象』が現れたり、決済段階で『すでに決済された座席』という案内とともに初期化