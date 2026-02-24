フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信されるドラマ『コントラスト』(3月13日20:00〜、全8話一挙配信)の主題歌が、aoの「痛い膝」に決定した。『コントラスト』原作は、itzによる人気BLコミック『コントラスト』(プランタン出版刊)。不器用で対照的な青年2人が惹かれ合う姿を描き、幅広い世代から支持を集めてきた青春ラブストーリーだ。実写版では、井内悠陽と阿久根温世がW主演を務める。物語の中心となるのは、クラスの