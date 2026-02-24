ロッテの育成3位・杉山諒（愛知学院大）が23日、都城コアラのマーチスタジアムで行われたチェコ代表との『GLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026』で武器である“足”で魅せた。0−1の4回二死走者なしから石川慎吾がレフトへ二塁打を放つと、ここで杉山が二塁走者・石川慎吾の代走で登場。杉山はチェコ代表の右投手・フルホフが櫻井ユウヤに投じた初球、完全に投球モーションを盗み、三塁盗塁を決めた。杉山は昨年12月に行われた新