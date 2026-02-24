3月末で幕を下ろす『星野源のオールナイトニッポン』。その知らせを受け、あのは「ずっと続くと思っていた人もいるかもしれない」と、ファンの心情に寄り添った。自身の番組終了発表と重なったことで見えてきた“聴いてくれる人の存在”。さらに、火曜日枠に残る高橋文哉への思いも17日深夜のニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で語った。あの○「ずっと続くものだと思ってた人