健康のためには何をすればいいかは知っている。でも、忙しい日常の中で実践するのは難しい。これは、多くの方が感じているジレンマです。循環器内科医の後平先生が提案するのは、「ハードルを下げて、できることを組み合わせる」というシンプルな方法です。今回のテーマは「心臓病予防のための、現実的な生活習慣の整え方」です。「完璧」より「組み合わせ」が正解心臓病予防には運動が効果的とされています。でも、頑張りすぎない