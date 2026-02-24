家族で使うために買ったものは、誰か一人のものではなく、全員が公平に使うべきですよね。今回は、私の友人であるM美から聞いた、新調した冷蔵庫をきっかけに起きた家庭内のいざこざについてお話しします。 冷蔵庫が自由に使えない？