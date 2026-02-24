価値ある連勝で、首位争いはさらに面白くなった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がトップを獲得。第1試合で滝沢和典（連盟）が勝利、レギュラーシーズン終盤に来て大きな意味を持つ同日2連勝となった。【映像】勝利者インタビューで珍ワードを連発する高宮まりこの試合は東家から高宮、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、U-NEXT