気づけば欲しくなり、怒りが沸き、無条件で信じている──。そんな日々の営みは、あなたの思考ではなくアルゴリズムによって生み出されたものかもしれない。実は、軍隊やカルト宗教で使われてきた「洗脳の手口」は、現代人のスマホ利用と驚くほど酷似しているという。法廷臨床心理学の専門家が明かす“デジタル洗脳”の仕組みと、知らぬ間に思考を操られる現代人の危うさとは。◆洗脳の手口とスマホ利用の仕方は非常に似ている!?「